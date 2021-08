Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (3)++Diebstähle aus Pkw++ Trunkenheitsfahrt++

Moormerland - Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße Zwischen dem 22.08.2021, 14:00 Uhr und dem 24.08.2021, 15:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in Moormerland. Eine 67-jährige Frau parkte ihren Pkw Mitsubishi, Farbe Rot, auf einem Grünstreifen ab. In ihrer Abwesenheit touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und verursachte einen Schaden an dem hinteren, linken Radkasten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Moormerland gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht am Ernst-Reuter-Platz Am 23.08.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Ernst-Reuter-Platz in der Straße Kupenwarf in Leer. Ein 45-jähriger Mann parkte seinen schwarzen Pkw Mercedes auf einem dortigen Parkplatz. In seiner Abwesenheit beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher die rechte Fahrzeugtür und verließ die Örtlichkeiten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht auf der Süderstraße Am 24.08.2021 kam es gegen 13:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Süderstraße in Westoverledingen. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Süderstraße aus Völlenerkönigsfehn kommend in Richtung Völlenerfehn. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Süderstraße aus der entgegengesetzten Richtung. Kurz vor der Ortstafel Völlenerfehn fuhr der Unbekannte zu weit linksseitig, sodass die 35-jährige Pkw-Fahrerin nach rechts auf die Berme ausweichen musste. Dabei entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, die Polizei in Westoverledingen zu kontaktieren.

Rhauderfehn/Rhaudermoor - Diebstähle aus Pkw Am 24.08.2021, zwischen 0:30 Uhr und 10:30 Uhr ereigneten sich zwei Diebstähle aus Pkw im Ziegeleiring in Rhaudermoor. Unbekannte Täter begaben sich in einen Carport und durchsuchten einen dort abgestellten, vermutlich unverschlossenen, Pkw, ohne jedoch Diebesgut zu erlangen. In unmittelbarer Nähe entwendeten Unbekannte mehrere Softdrink-Dosen und eine FFP2-Maske aus einem anderen ebenfalls vermutlich unverschlossenem Pkw. Die Polizei hat beide Vorfälle aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang. Außerdem weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren und Pkw grundsätzlich am Abstellort zu verschließen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Trunkenheitsfahrt

Am 24.08.2021, gegen 18:00 Uhr ereignete sich eine Trunkenheitsfahrt in Rhauderfehn. Ein 35-jähriger Zeuge meldete der Polizei, dass ein Pkw in Schlangenlinien fahren und diverse Verkehrszeichen missachten würde. Aufgrund der Auffälligkeiten der Fahrweise folgte der Zeuge dem Pkw. In der Siedlungsstraße traf die Polizei die verantwortliche 55-jährige Fahrerin des Pkw an. Die Pkw-Fahrerin gab die Beeinflussung durch Alkohol zu. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diese Aussage mit einem Wert von 1,86 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die 55-jährige Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell