POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 22.08.2021

Westoverledingen - Körperverletzung

Westoverledingen - Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es in der Papenburger Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 43-jährigen Westoverledingerin. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach die Frau drei männliche Personen im jugendlichen Alter an, die möglicherweise ein Wahlplakat beschädigen wollten. Unvermittelt schlug einer der Drei der Frau in das Gesicht. Eine konkrete Beschreibung der männlichen Personen liegt nicht vor. Lediglich die Größe des Schlägers wird auf ca. 180 cm geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Nortmoor - Trunkenheitsfahrt

Nortmoor - Mit einem Atemalkoholtest von 2,75 Promille war am späten Samstagabend gegen 23:20 Uhr ein 25-jähriger Leeraner in der Gewerbestraße unterwegs. Beamte hatten den Mercedes-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle gestoppt. Ein Atemalkoholtest zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit lieferte das Ergebnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Leer/BAB 28/BAB31 - Falschfahrerin auf der Autobahn

Leer/BAB 28/BAB 31 - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr erhielt die Polizei mehrere Anrufe, dass ein Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Leer-West (km 202) der BAB 31 entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Oldenburg unterwegs sei. Auf dem Parkplatz Filsum (km 34) der BAB 28 stellten Beamte schließlich eine 39-jährige Niederländerin in einem Seat Ibiza fest. Im Rahmen der Kontrolle gab die Frau zu, entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs gewesen zu sein und einen Fehler begangen zu haben. In der Kontrolle zeigte sich zudem der Verdacht, dass die Frau unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Die Frau räumte auf Nachfrage ein, noch vor Kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zur Feststellung einer möglichen Rauschmittelbeeinflussung veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Obendrein stellten die Beamten auch eine Beanstandung am PKW fest. Für diesen bestand keine Pflichtversicherung. Die Niederländerin muss sich im Nachgang für ihr Fehlverhalten und die Feststellungen in der Kontrolle in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die gegen sie eingeleitet wurden, verantworten.

Emden - Bedrohung

Emden - Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr wurde eine 23-jährige Frau aus Hamburg in einem Café in der Neutorstraße von einem ihr unbekannten Mann bedrängt und dann verbal bedroht. Als die Polizei alarmiert wurde, flüchtete der Mann aus dem Lokal. Dabei vergaß er allerdings sein Handy, in dessen Hülle sich sein Ausweis befand. Die Polizei konnte den Täter dadurch als einen 44-jährigen Emder identifizieren.

Emden - Versuchte Körperverletzung, versuchte Gefangenenbefreiung

Emden - Am Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung im Katergang, wie ein alkoholisierter 21-jähriger Emder einen anderen Mann mit der Faust schlagen wollte. Der Angegriffene konnte dem Schlag ausweichen. Während die Beamten den Täter ergreifen und ihm Handfesseln anlegen konnten, entfernte sich der Angegriffene. Dafür erschien ein anderer Mann, ein 18-jähriger Emder, der versuchte, den Beamten den Gefangenen zu entreißen. Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei, die unterstützend hinzukamen, konnte dieses Unternehmen verhindert werden. Der 21-Jährige wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Beide müssen sich wegen ihres Verhaltens in einem Strafverfahren verantworten. Zeugen sowie der unbekannte Angegriffene werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Bedrohung

Emden - Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz des Rettungsdienstes hinzugerufen. Eine Rettungswagenbesatzung war in der Neutorstraße damit beschäftigt, einen Mann zu behandeln, der zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war. Dessen Begleiter, ein 20-Jähriger aus der Krummhörn, drohte der Rettungswagenbesatzung Schläge an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen ein.

Emden - Trunkenheit im Schiffsverkehr

Emden - Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizei mehrere Hinweise auf ein Sportboot, dass mit alkoholisierten Personen besetzt sein soll. Im Alten Binnenhafen konnten die Beamten schließlich das Boot feststellen. Ein Atemalkoholtest zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers, ein 38-jähriger Emder, lieferte einen Wert von 1,45 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Emden - Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr sollte ein alkoholisierter 21-jähriger Mann aus der Krummhörn in Gewahrsam genommen werden, weil er einen zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgt hatte. Der Mann leistete Widerstand gegen die Ingewahrsamnahme, indem er versuchte, sich aus den Festhaltegriffen der Beamten loszureißen. Die Beamten legten dem Mann Handfesseln an und verbrachten ihn in die Gewahrsamszelle.

Emden - Fahrt unter Drogeneinfluss

Emden - Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kontrollierten Beamte in der Leeraner Straße einen Mann, der dort mit einem PKW unterwegs war. Ein Drogenvortest zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit lieferte den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Emden - Blumenkübelwerfer in Gewahrsam genommen

Emden - Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr erhalten Beamte den Hinweis auf einen 40-jährigen Emder, der grundlos Blumenkübel vom Balkon schmiss. Als die Beamten den Mann in seiner Wohnung aufsuchten, wurde er zunehmend aggressiv und schrie herum. Da er sich nicht beruhigte und die Gefahr bestand, dass er weiter Gegenstände vom Balkon herunterwerfen könnte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

