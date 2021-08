POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 21.08.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Brand einer Gartenhütte ++ Trunkenheitsfahrt mit Krankenfahrstuhl ++ Verhaftung nach Trunkenheitsfahrt ++ Körperverletzung ++ Fahren ohne Pflichtversicherung ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Brand einer Gartenhütte

Leer - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden in der Nacht auf Samstag gegen 02:15 Uhr zum Brand einer Gartenhütte in der Wiardastraße gerufen. Als die Polizei am Einsatzort eingetroffen war, stand die Hütte bereits vollständig in Flammen. Das Feuer drohte, auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Flammen hatten bereits Schäden an einer Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück verursacht. Die Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Brandes verhindern. Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen wurden keine Personenschäden verzeichnet. Die unmittelbar betroffene Gartenhütte sowie darin gelagertes Inventar wurden vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Wert geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt mit Krankenfahrstuhl

Westoverledingen - 3,56 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 68-jährigen Westoverledinger, der gestern Abend gegen 18:10 Uhr mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl in der Völlener Dorfstraße unterwegs war. Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit leiteten die Beamten während der Kontrolle ein Strafverfahren gegen den Mann ein und veranlassten eine Blutentnahme. Wegen seiner erheblichen Alkoholisierung verblieb der Westoverledinger bis zum Samstagmorgen im Polizeigewahrsam.

Emden - Verhaftung nach Trunkenheitsfahrt

Emden - Beamte der Polizei verhafteten am Freitagabend einen 27-jährigen Emder, der den Beamten als berauschter Radfahrer aufgefallen war. Grund für die Verhaftung war allerdings nicht die Trunkenheitsfahrt, sondern ein noch offener Haftbefehl, der gegen den Mann vorlag. Die Beamten kontrollierten den Radfahrer gegen 22:30 Uhr in der Auricher Straße. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten eine deutliche Rauschmittelbeeinflussung des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Die Beamten führten den Mann der Dienststelle zu. Ein dort durchgeführter Drogenvortest ergab zudem den Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Personalienüberprüfung des Mannes offenbarte den gegen ihn vorliegenden Haftbefehl. Der Mann hat eine zweimonatige Freiheitsstraße wegen Betruges zu verbüßen. Der 27-Jährige wird in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Emden - Körperverletzung

Emden - Am Freitagabend kam es gegen 19:15 Uhr zu zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einem 44-Jährigen und einem 18-Jährigen. Im Verlauf schlug der Ältere dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht, sodass er leicht verletzt wurde. Die Beamten hatten Anhaltspunkte dafür, dass der 44-Jährige nach der Sachverhaltsaufnahme weitere Straftaten begehen könnte. Aus diesem Grund nahmen die Beamten ihn in Polizeigewahrsam.

Emden - Fahren ohne Pflichtversicherung

Emden - Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Emder mit einem E-Scooter die Neutorstraße, obwohl an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war und keine Pflichtversicherung bestand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Im Zeitraum zwischen letztem Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitag, 13:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Deichstraße ein schwarzer Audi A4 Avant im vorderen linken Bereich beschädigt. Womöglich verursachte den Schaden ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren mit seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

