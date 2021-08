Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall auf der A 31++ Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss++

Emden - Verkehrsunfall auf der A 31

Am 18.08.2021 gegen 09:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A31 in Emden. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Detmold befuhr die A31 aus Leer kommend in Fahrtrichtung Emden. Zwischen den Ausfahrten Emden-Ost und Emden-Wolthusen überholte der 36-jährige Pkw-Fahrer einen ihm vorausfahrenden, derzeit unbekannten, grauen Pkw. Beim Überholvorgang geriet der Fahrer des grauen Pkw nach links auf die Fahrspur des 36-jährigen Detmolders. Als dieser auswich, um einen Zusammenprall zu vermeiden, touchierte er die Mittelleitplanke. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen Betrag im vierstelligen Bereich geschätzt. Der verursachende Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und verließ unerkannt den Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweisen zu dem Unfall geben können, werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.08.2021 gegen 09:40 Uhr wurde ein 63-jähriger Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Ringstraße überprüft, wobei sich herausstellte, dass dieser ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss Am 18.08.2021 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug, bei welchem beide Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Ein 17-jähriger junger Mann aus Norden befuhr mit seiner 14-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Norden, die Jan-Jakobs-Jannssen Straße in Richtung Flugplatz. Im einem dortigen Kurvenbereich verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehrfachem Überschlagen kam der Pkw anschließend in einem Graben zum Stehen. Beide Beteiligte wurden dabei leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Vor Ort gab der Fahrzeugführer an, dass nicht im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis ist. Auch ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, welche mittels eines Drogenvortestes nachgewiesen wurde. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell