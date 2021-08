Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.08.2021

++Einbruch in Baumarkt++Brand einer Holzhütte++Gemeinschädliche Sachbeschädigung++Trunkenheit im Verkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsunfall++Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug++Sachbeschädigung an Pkw (2)++

Leer - Einbruch in Baumarkt

Am 15.08.2021 kam es in der Zeit von 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Ringstraße. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Zielrichtung der Tat die Erlangung von hochwertigen Elektrowerkzeugen, wobei die Täter drei Bohrschrauber erlangen konnten. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täter möglicherweise durch die Alarmsicherung des Gebäudes in der weiteren Tatausführung gestört wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Brand einer Holzhütte Am 17.08.2021 wurde der Polizei gegen 01:12 Uhr mitgeteilt, dass es an der Süderhörner Gaste in Völlen zu einem Brand einer Holzhütte an dem dortigen Badesee gekommen sei. Durch den Brand, der auf bislang noch unbekannte Weise entstand, wurde die Holzhütte vollständig zerstört. Ebenfalls ließen sich an den umstehenden Bäumen leichte Brandschäden erkennen. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand komplett ab und verhinderte ein weiteres Ausbreiten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Westoverledingen oder Leer in Verbindung zu setzen

Weener - Gemeinschädliche Sachbeschädigung In der Zeit vom 13.08.2021, 13:00 Uhr bis zum 16.08.2021, 09:30 Uhr kam es an einem Gemeindehaus in der Weenerstraße zu einer Sachbeschädigung in Form von nicht entfernbaren Farbschmierereien. Unbekannte Täter schrieben mit roter und schwarzer Farbe Buchstaben und Zahlen auf die Außentreppe des Gebäudes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Bunde - Trunkenheit im Verkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 16.08.2021 wurde um 17:45 Uhr auf der Mühlenstraße im Rahmen einer Kontrolle festgestellt, dass ein 37-jähriger Mann einen Transporter im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Die Überprüfung in Form einer Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,10 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Verkehrsunfall

Am 16.08.2021 kam es gegen 18:20 Uhr auf der Heisfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw-Fahrer, eine Motorradfahrerin und die Fahrerin eines Leichtkraftrades beteiligt waren. Ein 25-jähriger Leeraner hatte die Absicht von einem Tankstellengelände aus nach links in Fahrtrichtung Stadtmitte auf die Heisfelder Straße einzubiegen. Dabei übersah er die in gleicher Richtung fahrenden Frauen im Alter von 16 und 56 Jahren aus dem Landkreis Aurich und nahm diesen die Vorfahrt. In Folge dessen stürzten die Frauen mit ihren motorisierten Zweirädern, verletzten sich leicht und wurden vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. An den Zweirädern entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Versuchter Einbruch

In der Zeit vom 13.08.2021, 18:00 Uhr bis zum 16.08.2021, 08:30 Uhr kam es an einem Firmenlokal in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer versuchten Einbruchstat. Unbekannte Täter versuchten durch Hebel die vordere Eingangstür und auch den Hintereingang zu öffnen. Beide Türen hielten dem Versuch problemlos stand, so dass der oder die Täter ihr Vorhaben einstellen mussten. Somit wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Ausrüstung von Türen mit stabilen Mehrfachriegeln oder auch der Einsatz von nachträglich verbauten mechanischen Schließeinrichtungen sehr geeignet ist, geplante Einbruchstaten im Versuchsstadium bereits zu verhindern. Zeugen, die meldenswerte Beobachtungen zu dem beschriebenen Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug In der Zeit vom 13.08.2021, 14:00 Uhr bis zum 16.08.2021, 07:25 Uhr kam es auf einem Baustellengelände an der Hamhuser Straße zu der Beschädigung eines Baggers. Unbekannte Täter beschädigten mit einem nicht näher bekannten Hilfsmittel die Frontscheibe des Fahrzeuges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw (2) Im Stadtgebiet von Emden kann es zu zwei gemeldeten Sachbeschädigungen an Pkw. In der Zeit vom 15.08.2021, 17:30 Uhr bis zum 16.08.2021, 12:00 Uhr kam es zu einer Beschädigung an einem Pkw VW, welcher im Bereich eines Parkplatzes an der Straße "Große Straße" unter der Larrelter Brücke abgestellt war. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die linke Seite des Pkw und verursachten einen Schaden im mindestens mittleren dreistelligen Bereich. In dem Zeitraum vom 15.08.2021, 22:30 Uhr bis zum 16.08.2021, 16:00 Uhr wurde ein Pkw Alfa Romeo beschädigt, welcher in der Osterbutvenne geparkt war. Unbekannte Täter schlugen mit Gewalt auf den linken Außenspiegel ein, so dass dieser nach unten hin abbrach. Dabei entstand ein Schaden im mindestens unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

