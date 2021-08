Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

Weitere Meldungen aus dem Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden

++Entsorgung von Altreifen(Foto)++Verkehrsunfallfluchten(2)++

Filsum/Ammersum - Entsorgung von Altreifen(Foto) Am 14.08.2021 wurde von einem Hinweisgeber mitgeteilt, dass unbekannte Täter in dem Sieltief am Polderweg in Ammersum 55 Altreifen widerrechtlich entsorgt haben. Die Tatzeit ist auf den 14.08.2021, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu datieren. Die Reifen wurden komplett ins Gewässer abgekippt. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, ihre sachdienlichen Hinweise der Polizei in Filsum mitzuteilen.

Emden - Verkehrsunfallfluchten

Wie der Polizei Emden am Wochenende bekannt wurde, kam es am 13.08.2021 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:30 Uhr in der Straße "Am Südbahnhof" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Opel am vorderen rechten Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ebenfalls wurde der Polizei Emden am Wochenende eine Unfallflucht im Begegnungsverkehr gemeldet, die sich am 12.08.2021 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr zugetragen hatte. Ein Verkehrsteilnehmer aus Emden befuhr mit seinem Pkw die Wolthuser Straße stadteinwärts, als im Bereich zwischen der Grundschule Wolthusen und dem Borßumer Kanal ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug die Mittellinie überfuhr und den Pkw des Geschädigten seitlich streifte. Danach entfernte sich das verursachende Fahrzeug stadtauswärts, ohne dass es zu einer Schadenregulierung zwischen den Parteien gekommen war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell