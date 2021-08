Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 15.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Fahren ohne Führerschein ++ Fahren unter Alkoholbeeinflussung ++

Weener - Am 14.08.2021 gegen 18:20 Uhr wurde ein 32-jähriger männlicher Autofahrer aus Bunde in der Kommerzienrat-Hesse-Straße kontrolliert. Während der Kontrolle wurde eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt, zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutentnahme an und es wurden Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Leer - Am 15.08.2021 gegen 04:15 Uhr bemerkten Beamte der PI Leer/Emden einen Fahrzeugführer aus der Ukraine auf der Papenburger Straße, dessen Fahrweise auffällig unsicher wirkte. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,97 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

