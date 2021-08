Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer

Emden für den 14.08.2021

PI Leer / Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.08.2021

++ Diebstahl eines Mofas ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (2) ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++

Rhauderfehn - In der Nacht vom 12.08.2021 auf den 13.08.2021 wurde von unbekannten Tätern ein weiß lackiertes Mofa der Marke Puch Max N aus einer unverschlossenen Garage entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rhauderfehn unter der Telefonnummer 04952/9230 in Verbindung zu setzen.

Leer - Am 13.08.2021 gegen 16:25 Uhr befuhr 24-jähriger Mann mit seinem Pkw die Parkstraße. Bei einer Kontrolle wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten eine Beeinflussung von Drogen festgestellt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Weener - Am 13.08.2021 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die Weenerstraße. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine Drogenbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer fest. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Westoverledingen - Am 14.08.2021 gegen 02:45 Uhr spannten unbekannte Täter zwischen zwei Verkehrszeichen über die Hauptstraße ein Seil. Ein Fahrzeugführer erkannte den Gegenstand nicht rechtzeitig und durchfuhr das Seil. Ersten Erkenntnissen zur Folge entstand kein Sachschaden am Fahrzeug. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-923 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell