Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Batterie eines LKW´s gestohlen

Reiffelbach(Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Gewundert hat sich ein Spediteur warum sein neuwertiger LKW nicht anspringt. Bei der Überprüfung am Dienstagabend bemerkte der Fahrer, dass die Fahrzeug-Batterie fehlte. Diese besteht aus vier einzelnen Batterieblöcken. Das Fahrzeug stand seit Samstagmorgen am Ortsausgang in Richtung Gangloff. Der Wert des Diebesgutes dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei Lauterecken bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum vom 24.04.21, 6 Uhr bis 27.04.21, 19 Uhr an der L380 zwischen Reiffelbach und Gangloff.

