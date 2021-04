POL-PDKL: Brand im Industriegebiet

Polizeidirektion Kaiserslautern

In der Nacht zum Mittwoch sind die Polizei sowie die Wehren der Verbandsgemeinde Landstuhl im Kindsbacher Industriegebiet im Einsatz. Kurz vor Mitternacht wird ein Brand im Bereich des Recyclinghofes gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte können ein Ausbreiten des Feuers, verhindern. Als Brandherd werden mehrere Holzstapel ausgemacht. Es entsteht Sachschaden in mittleren 5-stelligen Bereich. Während der Löscharbeiten muss die Landstraße zwischen Kindsbach und Kaiserslautern-Einsiedlerhof gesperrt werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauern die Lösch-und Aufräumarbeiten noch an. Die Polizei Landstuhl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Brandhergang machen können. |pilan

