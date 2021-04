Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Wiesweiler (Kreis Kusel) (ots)

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis wurde ein 55-Jähriger kontrolliert. In Wiesweiler führte am Dienstagabend eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnten die Beamten Alkohol in der Atemluft des Fahrers wahrnehmen. Ein Test ergab einen Wert knapp über der 0,5 Promillegrenze. Zu allem Überfluss konnte der alkoholisierte Mann keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Sowohl gegen ihn, als auch gegen die Halterin werden Strafverfahren eingeleitet.

