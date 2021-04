Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizisten retten Mann aus Gleisbereich

Mainz (ots)

Am 12. April 2021 gegen 13.15 Uhr setzte sich ein 23-jähriger Mann im Mainzer Hauptbahnhof weinend auf einen Schienenkopf und reagierte nicht mehr auf die Rufe, der auf dem Bahnsteig stehenden Reisenden. Zum Glück waren zu dieser Zeit keine Zugankünfte auf diesem Gleis vorgesehen. Die sofort hinzugezogenen Bundespolizisten des Bundespolizeireviers Mainz konnten den Mann aus dem Gleisbereich entfernen und zur Wache bringen. Dort äußerte er Suizidgedanken und gab an unter Depressionen zu leiden. Seine verordneten Medikamente nehme er nicht mehr. Der Mann wurde auf eigenes Betreiben in die Uniklinik Mainz eingewiesen, um sich einer medizinischen Behandlung zu unterziehen.

