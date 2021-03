Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei schnappt gesuchten Einbrecher in Mainz

Mainz (ots)

Am 24. März 2021 gegen 12.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 39-jährigen Mann am HBF Mainz. Bei der durchgeführten Personenkontrolle konnten die Beamten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main aufgrund eines Wohnungseinbruchsdiebstahls feststellen. Nach dem Mann wurde seit August 2020 gefahndet. Er hatte mit zwei weiteren Komplizen das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und wertvolle Uhren, Schreibgeräte und Bargeld in Höhe von mehr als 200.000 Euro entwendet. Nicht nur dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde, die Bundespolizeibeamten fanden bei der Durchsuchung auch Marihuana auf. Es erwartet den Mann nun ein weiteres Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der wohnsitzlose Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen durch die Bundespolizisten verhaftet und dem Amtsgericht Frankfurt am Main zur weiteren Bearbeitung übergeben.

