Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern begrüßt neue Polizeimeister

Kaiserslautern (ots)

Zum 1. März 2021 konnten durch die Inspektionsleiterin der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, Sarah Deutsch, fünf neue Polizeimeister vereidigt und als neue Kollegen begrüßt werden. Die fünf jungen Polizeimeister werden in den verschiedenen Revieren in Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Bienwald, Kaiserslautern und Bad Kreuznach eingesetzt. Die Inspektionsleiterin und der örtliche Personalrat freuen sich über die Verstärkung und wünschten den neuen Polizeibeamten viel Erfolg für ihren Dienstantritt und dem zukünftigen beruflichen Werdegang.

