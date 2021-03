Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Möchtegern-Polizistin fliegt auf

Mainz (ots)

Am 21. März 2021 versuchte eine 35-jährige Frau in einer S-Bahn für Recht und Ordnung zu sorgen. Bekleidet mit einer Strickmütze mit der Aufschrift Polizei sprach sie einen Reisenden an, welcher seine Füße auf dem gegenüberliegenden Sitz abgelegt hatte. Dies schien der Frau ein Dorn im Auge, daher forderte sie den Mann nachdrücklich auf seine Füße herunterzunehmen. Dieser ahnte wohl schon, dass da etwas faul ist und widersetzte sich der Aufforderung. Aber auch die Pseudo-Polizistin gab nicht auf und begann den Herrn mit ihrem Mobiltelefon zu filmen, mit der Aussage dies zur Anzeige zu bringen. Im Hauptbahnhof Mainz konnten dann die echten Bundespolizisten den Sachverhalt aufklären, nachdem der Mann diese um Unterstützung gebeten hatte. Am Ende wird nun die Dame eine Strafanzeige erwarten aufgrund von Amtsanmaßung sowie Nötigung. Und dem nicht genug, die Polizeistrickmütze ist sie auch noch los.

