Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200726 - 0749 Bundesautobahn 3: Mehrere Pkw aufeinander geschoben

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend, den 25.07.2020, ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden, nachdem sich wegen eines Pannenfahrzeuges ein Stau gebildet hatte. Vier Personen, darunter zwei Kleinkinder, wurden leicht verletzt.

Eine 66 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 17:30 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd kam sie möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts mit ihrem Pkw zum Stehen. In der Folge bildete sich ein Rückstau. Drei hinter ihr befindliche Fahrer schafften es noch rechtzeitig ihre Autos abzubremsen. Eine dahinterfahrende 18-jährige BMW-Fahrerin prallte jedoch auf das letzte Fahrzeug in der Reihe, wodurch die vor ihr befindlichen Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Bei dem Unfall erlitten die 18-jährige Frau, ein 42-jähriger Mann sowie zwei Kleinkinder leichte Verletzungen. Das Pannenfahrzeug blieb unbeschädigt. An den anderen vier Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Die drei linken Fahrspuren waren für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt. In dieser Zeit wurde der Verkehr über die rechte Fahrspur geführt, sodass es zu Beeinträchtigungen im nachfolgenden Verkehr kam.

