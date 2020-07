Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200726 - 0747 Frankfurt-Dornbusch: Exhibitionist belästigt Frau

Frankfurt (ots)

(dr) Eine 33 Jahre alte Frau befand sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.07.2020) auf dem Nachhauseweg, als sie von einem nackten Mann auf der Straße überrascht und belästigt wurde.

Die 33-jährige Geschädigte befand sich gegen 0:50 Uhr auf der Bertramstraße und ging zu Fuß in Richtung Marbachweg. In Höhe der Eduard-Rüppel-Straße bemerkte sie aus dem Augenwinkel eine Person, die sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Als sie sich umdrehte, stand vor ihr ein unbekleideter Mann, welcher seine Arme in ihre Richtung streckte. Die Geschädigte flüchtete daraufhin vor diesem. Hilfeschreie und die Gegenwart von zwei bislang unbekannten Zeugen in Höhe der Ammelburgstraße führten offenbar dazu, dass der Unbekannte die Flucht in Richtung Bertramswiese ergriff und von dort in unbekannte Richtung verschwand. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen jedoch ohne Erfolg.

Täterbeschreibung: Männlich, circa 40 Jahre alt, circa 180 - 190 cm groß, schlanke und sportliche Gestalt, dunkler Teint, mitteleuropäische Erscheinung, lediglich mit Basecap in blau/grau und Schuhen bekleidet.

Hinweise in der Sache erbittet die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200.

