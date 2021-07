Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - zerstochene PKW-Reifen im Stadtgebiet von Waren

Waren (ots)

Seit dem zurückliegenden Wochenende kam es im Stadtgebiet von Waren mehrfach zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Bereits am gestrigen 19.07.2021 registrierten die Beamten des Polizeihauptreviers Waren "An der Feisneck" insgesamt fünf zerstochene Reifen an drei PKW. Darüber hinaus griffen bislang unbekannte Täter teilweise die Außenspiegel der betroffenen Fahrzeuge an. In diesen Fällen ist die Tatzeit derzeit zwischen dem 17.07.2021, 17:00 Uhr und dem 19.07.2021, 10:00 Uhr einzugrenzen. Am heutigen 20.07.2021 erhielt die Polizei Waren den Hinweis zu beschädigten Fahrzeugen auf dem Parkplatz unterhalb der Herrenseebrücke in der Bahnhofsstraße in Waren. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstachen unbekannte Täter in der Zeit vom 19.07.2021, 21:00 Uhr bis 20.07.2021, 11:30 Uhr zwölf Reifen an sieben Pkw. Der Gesamtschaden aller beschädigten Fahrzeuge aus dem Bereich "An der Feisneck" und der Bahnhofstraße wird derzeit auf 3500 EUR geschätzt. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren geführt. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer zur Tatzeit an den Tatorten in Waren auffällige Beobachtungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder den Sachbeschädigungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

