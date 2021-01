Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Keine gute Idee! Bei Schnee mit Sommerreifen unterwegs

Martinshöhe (ots)

Der Winter hat in der Westpfalz bereits Einzug gehalten und doch ist so mancher Autofahrer überrascht. Am Freitagmorgen verliert ein 29-jähriger Ford Fahrer aus dem Landkreis, bei winterlichen Straßenverhältnissen, in der Ortseinfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund der Sommerreifen kommt er von der Straße ab und landet im tiefer liegenden Graben. Der Fahrer hat Glück im Unglück und bleibt unverletzt. Der PKW wird von einem Abschleppunternehmer geborgen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. |pilan

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 9229-0

pilandstuhl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell