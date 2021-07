Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Paletten-Brand/ Pkw beschädigt

Hemer (ots)

Durch eine unbekannte Ursache sind am Montagnachmittag mehrere Holzpaletten an der Rückwand einer Garage in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Zeuge hatte Brandgeruch bemerkt, die Rauchschwaden entdeckt und die Feuerwehr angerufen. Am Wochenende sind Unbekannte in eine Lagerhalle an der Hönnetalstraße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht feststellen.

Zwischen Freitagmorgen und Montagabend wurde ein an der Jahnstraße geparkter orangefarbener Suzuki Swift beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Heckklappe und beschädigten einen Außenspiegel. (cris)

