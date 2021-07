Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe brechen Zigarettenkorb auf

Plettenberg (ots)

Die Zigarettendiebe kamen kurz vor Ladenschluss: Drei Männer haben am Montagabend um 20.45 Uhr in einem Discounter an der Herscheider Straße zugeschlagen: Blitzartig brachen sie den Zigarettenkorb an einer geschlossenen Kasse auf, rafften Zigarettenpakete zusammen, steckten sie in eine Tasche und rannten raus. Ein Mitarbeiter sah die Aktion zwar, war jedoch zu weit weg, um sofort eingreifen zu können. Er sah nur noch, wie die drei Männer über den Parkplatz in Richtung Marler Weg flüchteten und dort in einen silbernen Kombi mit ausländischem Kennzeichen stiegen. Der Pkw bog auf die Herscheider Landstraße und anschließend in den Marler Weg ab. Die drei Männer hatten dunkle Haare, waren etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell