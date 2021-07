Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glockenklöppel gestohlen

Balve (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte den Klöppel der Kirchenglocke der Marienkapelle in Beckum gestohlen. Den Spuren nach zu urteilen, wurde versucht, die gesamte Glocke abzunehmen. Eine Zeugin hatte in der Nacht gegen Mitternacht Geräusche aus Richtung der Kapelle vernommen. (cris)

