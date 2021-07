Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos aufgebrochen/ Taschendiebe unterwegs/ Randale an der Schule/ Brandmeldealarm ausgelöst

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Montag wurde an der Parkstraße ein BMW 1K2 aufgebrochen. Eine Zeugin entdeckte kurz vor 4.30 Uhr das Fahrzeug mit offener Beifahrertür. Wie die hinzu gerufene Polizei feststellte, wurde der Wagen durchwühlt. Nach Angaben des Besitzers fehlen ein schwarzer Werkzeugkoffer mit Winkelschleifer, eine Sonnenbrille und ein Bluetooth-Transmitter.

Am Schäferland wurde am Freitag zwischen 12.05 und 13.05 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten VW Golf eingeschlagen. In der Nacht zum Freitag sind Im Steilhang Unbekannte in ein Zustellfahrzeug eingebrochen. Sie flüchteten mit 14 Paketen.

Am Freitag waren wieder Taschendiebe in Lüdenscheid unterwegs. Zwischen 11.30 und 11.50 Uhr wurde einem 74-jährigen Lüdenscheider an der Hohen Steinert die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen. Zwischen 11 und 13 Uhr war eine 85-jährige in der Innenstadt unterwegs. Sie hatte ihre Geldbörse in eine Handtasche gesteckt und an ihren Rollator gehängt. Erst zu Hause bemerkte sie, dass die Börse nicht mehr in ihrer Tasche steckte.

Unbekannte Jugendliche randalierten am Sonntag zwischen 0.30 und 0.50 Uhr auf dem Gelände der Richard-Schirrmann-Realschule an der Buckesfelder Straße. Dabei beschädigten sie zwei Fußballtore und eine Lampe am Eingang der Sporthalle.

Am Samstag um 6.15 Uhr zerstörte ein Unbekannter die Scheibe einer Brandmeldeanlage an der Philippstraße und löste damit einen Feueralarm aus. (cris)

