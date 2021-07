Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eierdieb/ Cannabis geraucht/ Schul-Scheibe eingeworfen

Hemer (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind Unbekannte in einen Verkaufsraum an der der Hönnetalstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Tür auf und packten die Kasse, ein Handy und 60 Eier ein. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Tür. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend wurde eine Tür der Turnhalle am Woeste-Gymnasium aufgebrochen. Scheinbar wurde jedoch nichts gestohlen.

Einer Polizeistreife fiel am Samstag um 3.25 Uhr ein am Rand des Sundwiger Weges stehendes Fahrzeug mit beschlagenen Scheiben auf. Als sich die Polizeibeamten dem Wagen näherten, stiegen zwei 21- und 22-jährige Hemeraner aus - begleitet von einer Cannabis-Duftwolke. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 21-Jährigen fand sich weiteres Cannabis. Beide Männer bekamen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zwischen Donnerstagmittag und Samstagnachmittag wurde mit einer Flasche ein Fenster der Oesetal-Grundschule eingeworfen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell