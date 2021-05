Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb). Am 12.05.2021 gg. 10.15 Uhr kam es im Ludwig-Erhard-Ring zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Nach Angaben der beiden Unfallbeteiligten fuhr ein 72-jähriger Laatzener mit seinem Chrysler den Ludwig- Erhard- Ring in östliche Richtung. Hierbei war er laut eigenen Angaben von einem Werbeschild abgelenkt. Zeitgleich wollte ein 47-jähriger Hildesheimer mit seinem Mercedes von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fahren. Dieser sah zwar den Chrysler, dachte aber, er schafft noch die Einfahrt. Es kam jedoch zur Kollision, bei der der Hildesheimer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 4000EUR.

