Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räderdiebe unterwegs - Golf R ohne Räder zurückgelassen (2021 0061 6947)

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, K 114

30.05.2021, 21.15 Uhr - 22.15 Uhr

Abermals haben Räderdiebe zugeschlagen und einen schwarzen VW Golf R seiner Räder entledigt. Das Fahrzeug stand an der K 114, im Bereich des Parkdecks West. Hier bockten die Unbekannten am Sonntagabend zwischen 21.15 Uhr und 22.15 Uhr den Wagen auf, montierten die Räder ab und ließen den Wagen auf Betonsteinen abgestellt zurück. Der Schaden, der durch den Diebstahl angerichtet wurde, dürfte sich auf 2.500 Euro belaufen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell