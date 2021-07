Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma

Plettenberg (ots)

Am Wochenende, zwischen dem späten Freitagabend und heute Morgen, 4.20 Uhr, ist eine unbekannte Person in eine Firma an der Ebbetalstraße eingedrungen. Er oder sie hebelte im Aufenthaltsraum zwei Getränkeautomaten auf und entwendete die Geldkassetten. (cris)

