Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahndung erfolgreich: Tatverdächtige nach Müllcontainerbrand gefasst

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem vorsätzlich gelegten Brand eines Müllcontainers an einem Gebäude am Ostenwall, Ecke Südstraße, am Montag, 3. Mai, konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung zwei männliche Tatverdächtige antreffen.

Noch während die Feuerwehr den Brand gegen 2.30 Uhr löschte, machte ein Zeuge die Einsatzkräfte auf glimmende Zeitungsprospekte in einem Einkaufswagen im Bereich der Gutenbergstaße aufmerksam. Wenig später bemerkte ein Anwohner einen brennenden Mülleimer an der Kreuzung Sedanstraße/Hohe Straße.

Zwei junge Männer (19 und 20 Jahre), die im Verdacht stehen, die Brände gelegt zu haben, konnten gegen 2.45 Uhr von der Polizei auf der Schumannstraße angetroffen werden. Gegen sie wird nun wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen ermittelt.

Durch den brennenden Müllcontainer wurden auch Teile eines Betonpfeilers an der Zufahrt zu einer Tiefgarage am Ostenwall beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell