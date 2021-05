Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Altenheim

Hamm-Werries (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 29. April, 21.30 Uhr und Freitag, 30. April, 06.30 Uhr, in den Besprechungsraum eines Altenheimes am Alten Uentroper Weg ein. Vermutlich gelangten der oder die Täter durch eine auf Kipp stehende Terrassentür in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden ein Mobiltelefon, ein Schlüsselbund und diverse Süßigkeiten entwendet. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell