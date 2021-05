Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dasbecker Weg / Am Hämmschen wurde am Freitag, 30. April, gegen 15.20 Uhr, eine Person leicht verletzt. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr den Dasbecker Weg in Richtung Süden. Sie beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu passieren und dem weiteren Verlauf des Dasbecker Weges zu folgen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem VW Fox einer 22-Jährigen zusammen. Diese befuhr den Dasbecker Weg in nordwestliche Richtung und beabsichtigte, nach links auf die Straße Am Hämmschen abzubiegen. Bei der Kollision verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell