Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Um mal "eben schnell" etwas einzukaufen, stoppte eine 50-jährige Lüdenscheiderin am Montag gegen 14.30 Uhr ihren Wagen an einem Discounter an der Wefelshohler Straße. Weil sie noch Geld in der Hosentasche dabei hatte, ließ sie ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen. Als sie 40 Minuten später zurückkam, war die Tasche weg. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. (cris)

