Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfall auf Bundesstraße +++ Aurich - Harke auf Fahrbahn verursacht Unfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Unfall auf Bundesstraße

Zu einem Vekehrsunfall auf der Bundesstraße 210 kam es am Donnerstagmorgen in Aurich-Plaggenburg. Eine 19 Jahre alte Ford-Fahrerin wollte gegen 8 Uhr von einem Grundstück an der Esenser Straße nach rechts in Richtung Aurich fahren. Dabei übersah sie offenbar einen 61 Jahre alten Lkw-Fahrer auf der Esenser Straße, der in Richtung Wittmund fuhr und stieß mit ihm zusammen. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Esenser Straße war vorübergehend halbseitig gesperrt.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Harke auf Fahrbahn verursacht Unfall

Auf der Dornumer Straße in Aurich ereignete sich am Montag gegen 14.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Kurz nach der Einmündung zur Dietrichsfelder Straße verlor ein bislang unbekannter Autofahrer einen Teil seiner Ladung. Ein nachfolgender Seat-Fahrer kam aufgrund der auf der Fahrbahn liegenden Harke nach rechts von der Straße ab und landete in einem Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Berme. Der Seat musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Der Autofahrer, der die Harke verloren hatte, fuhr weiter in Richtung Westerholt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell