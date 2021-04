Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt +++ Norden - Pedelec gestohlen +++ Marienhafe - Pedelec-Fahrerin verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Marienhafe zu einem Einbruch in einen Baustoffhandel. Der Täter verschaffte sich nach ersten Erkenntnissen gegen Mitternacht gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Kirchstraße und wurde dabei beobachtet. Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. An der Örtlichkeit trafen die Beamtinnen und Beamten auf einen amtsbekannten Mann aus dem Landkreis Aurich. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Norden - Pedelec gestohlen

Ein anthrazitfarbenes Pedelec ist am Wochenende in Norden gestohlen worden. Das Elektrorad der Marke Kalkhoff stand zur Tatzeit zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr in einem Fahrradständer vor einem Supermarkt in der Gewerbestraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Pedelec-Fahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe wurde am Montagmorgen eine Pedelec-Fahrerin verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer gegen 8.10 Uhr auf dem Speckweg und wollte in eine Parklücke auf der linken Straßenseite abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende Frau auf einem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 55-Jährige leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell