Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektionen Leer/Emden für den 17.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verletzte Person aufgefunden++

Bunde/ Wymeer - Verletzte Person aufgefunden

Am 16.08.2021 um 20:40 Uhr wurde der Polizei durch Anwohner mitgeteilt, dass diese an der Straße Heerenland im Bereich Wymeer eine verletzte männliche Person aufgefunden hätten. Im Gegensatz zu aufgestellten Behauptungen in einigen sozialen Netzwerken konnten nach intensiven Ermittlungen durch Polizeieinsatzkräfte und nach der ärztlichen Begutachtung der verletzten Person keine Hinweise auf Fremdverschulden oder vorsätzliches Einwirken auf den Verletzten gefunden werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

PHKìn Temmen Pressestelle 0491- 97690-114 pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell