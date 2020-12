POL-BO: Einbruchsversuch in Bankfiliale scheitert kläglich

Polizei Bochum

Sie zerstörten eine Scheibe und flüchteten dann ohne Beute: Die Polizei fahndet nach drei unbekannten Männern, die erfolglos versucht haben, in eine Bochumer Bankfiliale einzubrechen.

Der Vorfall hat sich am frühen Mittwochmorgen, 2. Dezember, ereignet. Gegen 0.20 Uhr brach das Trio die Scheibe des Geldinstitutes an der Grabenstraße 3 auf. Ins Innere gelangten die Täter nach aktuellem Stand allerdings nicht - und so zogen sie unverrichteter Dinge und ohne Beute wieder ab.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise

