POL-BO: Bochumer Weihnachtsmarkt: Die Polizei ist mit mobiler Wache für Sie da!

Die mobile Wache der Polizei ist fester Bestandteil des Bochumer Weihnachtsmarktes. Auch in diesem Jahr zeigt der polizeiliche Anlaufpunkt Präsenz. Für Bürgerinnen und Bürger steht die Wache - ein voll ausgerüstetes "Büro" im historischen Mannschaftswagen - ab sofort bis zum 23. Dezember (jeweils zwischen 14 und 22 Uhr) zur Verfügung. Die Polizei setzt damit ein Zeichen: für Bürgernähe und gegen Kriminalität.

Die Weihnachtsmarktwache der Polizei steht, wie bereits im Vorjahr, auf der Huestraße (zwischen Kortumstraße und Dr.-Ruer-Platz). Polizeibeamte beantworten dort Fragen, nehmen Anzeigen auf und geben Präventionshinweise. Zudem gehen auch wieder uniformierte Kräfte "auf Streife" und haben nicht nur das Leben auf dem Weihnachtsmarkt aufmerksam im Blick.

Denn zwischen den Weihnachtsmarktbesuchern sind auch Taschendiebe unterwegs. Diese nutzen die Gelegenheit für schnelle Beute, gerade im dichten Gedränge geht das besonders leicht. Dabei beschränken sie sich nicht nur auf den Bereich des Weihnachtsmarktes - auch am Hauptbahnhof, in Warteschlangen oder an anderen Stellen, wo viele Menschen zusammenkommen, ist besondere Vorsicht geboten.

Im Hinblick auf Taschendiebstähle richtet die Polizei einen "Wunschzettel" mit Präventionshinweisen an die Weihnachtsmarktbesucher:

Aufmerksamkeit ist wichtig! Besonders, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen oder angerempelt werden sollten. So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Bewahren Sie niemals die PIN-Nummern bei dazugehörigen EC-Karten auf. Machen Sie es Langfingern nicht zu leicht. Tragen Sie Wertsachen nah am Körper (Gürteltasche, Brustbeutel) und halten Sie Ihre Taschen / Rucksäcke geschlossen. Keine Handtaschen im Kinderwagen oder im Rollator verstauen. Tasche weg - was nun? Informieren Sie sofort die Polizei (entweder über die Präsenzwache oder über den Notruf: 110) und Ihre Bank, um EC-Karten zu sperren. Die Sperrhotline "116116" gilt für alle Karten.

Die Polizei warnt außerdem: Verzichten Sie nach dem Genuss von Glühwein (oder anderen alkoholischen Getränken) konsequent aufs Autofahren. Auch kleine Mengen Alkohol beeinträchtigen die Reaktionszeit. Natürlich gibt es Kontrollen - auch auf den Nebenstrecken.

Allen Bürgerinnen und Bürgern wünscht die Polizei Bochum weiterhin eine sichere und besinnliche Vorweihnachtszeit!

