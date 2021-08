Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrraddiebstahl in der Mühlenstraße++Diebstahl aus Pkw++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfall auf der Hauptstraße++Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung++

Leer - Fahrraddiebstahl in der Mühlenstraße

Am 18.08.2021 ereignete sich gegen 00:20 Uhr ein Fahrraddiebstahl in der Mühlenstraße in Leer. Eine 32-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann entwendeten gemeinsam drei aneinander gekettete Fahrräder auf Höhe der Einmündung zur Wörde. Dabei beschädigten sie den Pkw eines Anwohners in Form von Lackkratzern am vorderen linken Radkasten und im linken Bereich der Frontschürze. In unmittelbarer Tatortnähe wurden die beiden Verursacher angetroffen und gestellt. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme wollte sich die 32-jährige Frau von der Örtlichkeit entfernen und leistete Widerstand, um sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Die Polizei unterband das Verhalten und führte die Frau anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsamsbereich zu. Beide Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten

Rhauderfehn - Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum vom 16.08.2021, 16:00 Uhr bis zum 17.08.2021, 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw in der Rhauderwieke in Rhauderfehn. Die 23-jährige Geschädigte stellte ihren Pkw auf einem Parkplatz in Höhe der Einmündung zum Neuen Weg ab. In ihrer Abwesenheit schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Pkw ein und entwendeten die im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse der Frau. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Aus diesem Anlass weist die Polizei daraufhin, dass Wertgegenstände nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden sollten.

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Am 17.08.2021 wurde gegen 21:15 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer in der Straße "An der Bonnesse" auf Höhe der Einmündung zur Lienbahnstraße durch Kräfte der Emder Wasserschutzpolizei aufgefunden. Dieser Umstand wurde der zuständigen Polizei Emden mitgeteilt, welche vor Ort auf einen 61-jähriger Emder trafen, welcher bereits rettungsmedizinisch betreut wurde. Nach Belehrung und auf Nachfrage gab der Mann zu, vor Antritt der Fahrt mit seinem Fahrrad Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte seine Aussage mit einer Atemalkoholkonzentration von 3,01 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auch für Fahrradfahrer Promillegrenzen gelten. Grundsätzlich gilt für Fahrradfahrer ein Richtwert von 1,6 Promille. Dieser Wert ist aber nicht bindend, wenn bereits bei einer geringeren Alkoholkonzentration das sichere Führen des Fahrrades nicht mehr gewährleistet ist.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall auf der Hauptstraße

Am 17.08.2021, gegen 08:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Im Gewerbegebiet" in Fahrtrichtung B 438. Gleichzeitig befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Kleinbus die B 438 aus Richtung Rhauderfehn kommend in Richtung Idafehn. Als der 24-jährige Pkw-Fahrer nach links auf die B 438 abbiegen wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigten Kleinbus-Fahrer. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, wodurch der Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Emden - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung Am 14.08.2021 kam es gegen 04:10 Uhr vor einer Diskothek in der Straße "Am Delft" zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein 26-jähriger Mann von fünf anderen Männern geschlagen und nicht unerheblich verletzt worden sein soll. Der Ursprung der Auseinandersetzung soll in einem Wortgefecht gelegen haben, in dessen Verlauf dann der Angriff aus der Gruppe von bislang nicht bekannten Personen erfolgt sein soll. Das Opfer soll zu Boden gestoßen und auch getreten worden sein. Zwei der Tatverdächtigen können durch Zeugen beschrieben werden. Bei der männlichen Person, welche den körperlichen Angriff initiiert haben soll, handelt es sich um eine sportlich muskulöse Person mit dunkelblonden Haaren, welche ein blaues T-Shirt und eine helle Hose trug. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Bei der zweiten Person, die beschrieben werden konnte, handelt es sich um einen Mann mit rotblonden Haaren und einem rotblonden Vollbart. Der Mann soll von kräftiger Statur sein und ebenfalls akzentfrei deutsch sprechen. Die weiteren drei Beteiligten konnten nicht genauer beschrieben werden. Die Polizei Emden bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und den gesuchten Personen geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

