Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos immer abschließen!

Kreis Kaiserslautern (ots)

Dass man nicht "vergessen" sollte, sein Auto abzuschließen, mussten am Wochenende erneut mehrere Personen lernen. In Hochspeyer meldete am Montag eine 67-jährige Frau einen Diebstahl aus den im Hof in der Höhenstraße abgestellten Pkws. Am Samstag gegen 16 Uhr bemerkte sie die Alarmanlage eines der Autos. Sie beobachtete aus dem Fenster heraus zwei männliche Personen in der Nähe des Hofs. Auf Ansprache flohen die Beiden. Die 67-Jährige beschrieb die Männer als circa 1,75 bis 1,80 groß und dunkel gekleidet. Aus den Pkws waren zwei Taschenmesser und eine Zulassungsbescheinigung verschwunden. Beide Pkws waren nicht abgeschlossen. Ebenfalls am Montag meldete eine 46-jährige Frau einen Diebstahl aus ihrem Fahrzeug. Sie hatte ihren Pkw zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 11 Uhr in der Friedenstraße in Kaiserlautern abgestellt. Ebenfalls nicht abgeschlossen. Am Montagmorgen stellte die Frau fest, dass ihr Pkw durchwühlt wurde. Ein Fahrzeugschlüssel fehlte. Deshalb nochmal der Hinweis: Autos unbedingt immer verschließen - egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell