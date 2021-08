Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierende Frau ruft Polizei auf den Plan

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Wegen einer randalierenden Frau ist die Polizei am Montag in eine Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Landstuhl gerufen worden. Als die Streife vor Ort eintraf, war es einem Zeugen bereits gelungen, die Frau festzuhalten. Weil sie sich weiterhin sehr widerspenstig verhielt, wurden ihr Handfesseln angelegt, bis sich die Situation beruhigte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau zuerst in einer Wohnung randalierte und dann auch auf der Straße ihrem Frust freien Lauf ließ, indem sie unter anderem eine Mülltonne umwarf, mit einem Gegenstand gegen eine Haustür schlug und ein Holztürchen auftrat. Dann stellte sich der Zeuge der Frau in den Weg und hielt sie fest - und wurde von ihr geschlagen. Dadurch wurde der Mann leicht verletzt und seine Brille ging zu Bruch.

Die Frau wurde schließlich aufgrund ihrer Vorerkrankungen und ihres Verhaltens vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell