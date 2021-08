Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Bargeld

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Firmenräume in der Straße "Auf dem Immel" sind zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich Ende vergangener Woche gewaltsam Zugang und stahlen einen Tresor.

Entdeckte wurde der Einbruch am Freitagmorgen. Demnach hebelten die Unbekannten in der Nacht mehrere Türen auf und richteten Sachschaden an. Einen Würfeltresor, in dem sich Bargeld befand, nahmen sie mit. Ob die Täter für den Transport ein Fahrzeug benutzten, ist unklar.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 396 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |cri

