Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte Fahrerin überführt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Hinweis auf eine "berauschte" Autofahrerin hat die Polizei am Sonntagabend erhalten. Das beschriebene Fahrzeug fand die ausgerückte Streife kurz vor 20 Uhr in der Straße "Am Heiligenberg". Der Motor des Pkw war noch warm und der Wagen unverschlossen.

Die Adresse der Fahrzeughalterin wurde ausfindig gemacht und der Dame ein Besuch abgestattet. Sie räumte ein, am Abend zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte ihre Aussage. Die Frau musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihre eine Blutprobe entnommen wurde. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, je nach Ergebnis der Blutprobe folgt auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell