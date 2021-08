Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trio will sich um Zeche drücken

Kaiserslautern (ots)

Wegen Zechbetrugs ermittelt die Polizei gegen drei Männer. Die Drei waren am Sonntagvormittag in einem Lokal in der Raiffeisenstraße. Dort trank jeder von Ihnen drei Bier und sie teilten sich eine Pizza. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, standen zwei Männer auf und gingen. Der dritte Mann versuchte kurze Zeit später ebenfalls zu flüchten konnte aber von einem Kellner aufgehalten werden. Auch die zwei zuvor geflüchteten Männer, konnten durch den Inhaber des Restaurants verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen die Männer mit zur Dienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell