Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle nach Beschwerden

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aufgrund von Beschwerden über zu schnelle und zu laute Motorräder hat die Polizei am Sonntagnachmittag in Frankenstein eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ins Visier nahmen die Beamten den Verkehr, der in Richtung Bad Dürkheim rollte.

Bei mittlerem Verkehrsaufkommen wurde im Kontrollzeitraum zehn Fahrzeuge festgestellt, die das Tempolimit von 50 km/h in geschlossenen Ortschaften überschritten - davon sieben Pkw und drei Motorräder. Am deutlichsten über dem Limit lag ein Pkw-Fahrer, der mit 81 km/h durch den Ort brauste. Auf den Fahrer dürften ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zukommen. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte sechs kostenpflichtige Verwarnungen und vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen ausstellen.

Was die Lautstärke der Motorräder betraf, konnten die Beamten an diesem Nachmittag bei den kontrollierten Maschinen keine technischen Umbauten feststellen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell