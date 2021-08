Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Appelle haben ihren Grund

Kaiserslautern (ots)

Zwei Dinge legen wir in unseren täglichen Pressemeldungen Autobesitzern immer wieder ans Herz: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer - egal, wie lange es "unbeaufsichtigt" abgestellt ist! Und: Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es Andere für Sie tun!

Dass diese beiden Appelle ihren Grund haben, hat sich am Wochenende im nördlichen Stadtgebiet wieder einmal gezeigt: Aus einem Pkw, der in der Straße "Am Weidengarten" stand, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag diverse Gegenstände gestohlen.

Der Buick Verano war unverschlossen am Straßenrand abgestellt. Unbekannte Täter merkten dies und öffneten sowohl die Türen als auch den Kofferraum, um nach Beute zu suchen. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Diebe den Fahrzeugschein, eine Tankkarte sowie eine Versicherungskarte mit.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.15 Uhr. Von den Tätern fehlt jede Spur. |cri

