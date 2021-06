Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall auf der Autobahn mit leicht verletzter Person und Vollsperrung

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/A27. Am 13.06.2021 ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A27. Ein 22-Jähriger aus der Wesermarsch war mit seinem Seat Arosa in Richtung Cuxhaven unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Nordholz beabsichtigte dieser einen Skoda Roomster mit Wohnwagen zu überholen. Der Roomster wurde von einem 75-jährigen Urlauber aus dem Kreis Holzminden gelenkt. Beim Überholvorgang kam der Fahrer des Arosa aus bislang unbekannter Ursache in den Grünstreifen vor der Mittelschutzplanke. Von hier schleuderte der Pkw gegen das Gespann. Dieses kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der Wohnwagen hatte sich gegen das Zugfahrzeug gedreht und lag auf der Seite. Der Pkw des Unfallverursachers kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Wohnwagengespanns leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Cuxhaven musste zunächst ab der Anschlussstelle Neuenwalde komplett gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven, welche ebenfalls ausgerückt war, konnte die beteiligten Fahrzeuge auf den Verzögerungsstreifen verbringen, sodass die Vollsperrung bereits nach ca. 40 Minuten aufgehoben werden konnte. Von dort wurden die nicht mehr fahrbereiten Unfallwagen und der Anhänger von Abschleppdiensten geborgen.

