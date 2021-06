Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Teleskoplader entwendet +++ Thuja-Hecke gerät in Brand - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der letzten Woche wurde in der Zeit von Dienstag, 08.06.2021, 09:00 Uhr bis Freitag, 11.06.2021, 17:30 Uhr in der Thebüer Straße 7 in Beverstedt ein Teleskoplader von einem Hofgrundstück entwendet. Es handelt sich um einen gelben Teleskopradlader der Marke JCB mit Schaufel. Der Wert wird auf etwa 12.000,00 Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Schiffdorf sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet diese sich unter der 04706 948-0 zu melden.

------------

Geestland. Am Montag, 14.06.2021, gegen 11.30 Uhr, kam es in der Stettiner Straße in Langen zum Brand einer Thuja-Hecke. Diese brannte auf einer Länge von ca. 20 Metern, als die Feuerwehr eintraf. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Langen schnell gelöscht werden, wodurch weiterer Schaden verhindert wurde. Durch einen Anwohner wurde auf dem Gehweg Unkraut mit einem Gasbrenner abgeflammt. Angeblich soll es hierbei zu einem Streit zwischen dem Bewohner und einem Passanten gekommen sein, sodass die Hecke während des Streits in Brand geriet. Zeugen hierfür werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langen unter der 04743 928-270 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell