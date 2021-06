Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27 AS Cuxhaven-Altenwalde Verkehrsunfall mit Wolf auf der A 27 in Cuxhaven-Altenwalde

Cuxhaven (ots)

Am 12.06.2021 gegen 04:30 Uhr befährt ein 28-jähriger Bremer die BAB 27 in Richtung Cuxhaven. Hinter der Anschlussstelle Nordholz läuft ihm direkt ein Wolf vor seinen PKW. Der Dienstwagen des Bremers hat beim Zusammenstoß nur einen geringen Schaden erlitten. Der Wolf verendete jedoch an der Unfallstelle. Der alarmierte Wolfsberater erschien an der Unfallstelle und nahm den Wolf mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell