POL-CUX: Polizei Otterndorf sucht Zeugen +++ Trunkenheit im Verkehr - Autotransporter gestoppt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Donnerstag, 10.06.2021, wurde auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in der Marktstraße 47 der Pkw einer Mitarbeiterin der dortigen Geschäfte beschädigt. Sie hatte ihren grauen KIA Picanto mit CUX-Kennzeichen auf dem ersten Parkplatz in Höhe des Durchfahrtverbotsschildes gegen 08:30 Uhr abgestellt. Als sie am Abend gegen 18:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung an der hinteren Beifahrertür feststellen, die vermuten lässt, dass diese von einem Einkaufswagen stammt. Die Polizei Otterndorf sucht nun nach dem Verursacher und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 04751 99835-0 zu melden.

Otterndorf. Am heutigen Freitag, 11.06.2021, wurde der Polizei gegen 09:10 Uhr ein ausländischer Autotransporter mit auffälliger Fahrweise gemeldet. In Schlangenlinien sei dieser in den Grünstreifen und den Gegenverkehr gefahren. Als die Polizeikräfte den Fahrer auf der Stader Landstraße kontrollierten, ließen sie ihn einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführen, welcher 1,33 Promille ergab. Dem 32-jährigen Litauer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Sicherheitsleistung von 600 Euro einbehalten, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte.

