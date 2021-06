Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verletzte Pedelecfahrerin nach Unfallflucht

Cuxhaven (ots)

Polizei sucht Zeugen

Wurster Nordseeküste / Dorum. Am 08.06.21 ereignet sich gegen 18.45Uhr ein Unfall auf dem Wirtschaftsweg Alsumer Specken zwischen den Ortschaften Dorum und Holßel in der Wurster Nordseeküste. Eine 68 Jahre alte Dorumerin fuhr mit einer Bekannten auf ihren Pedelecs in Richtung Dorum. Den Damen kam ein schwarzes Motorrad entgegen. Der Fahrer des Motorrades fuhr zunächst auf die Bekannte zu und im Anschluss auf die Dorumerin. Diese musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte sie und zog sich mehrere Prellungen zu, das Pedelec wurde nicht beschädigt. Der Motorradfahrer fuhr in Richtung Holßel weiter, obwohl er den Unfall bemerkt haben muss. Der Motorradfahrer trug eine schwarze Motorradlederjacke und eine schwarze Lederhose. Der schwarze Helm hatte einen oder zwei weiße Streifen. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang, dem flüchtigen Motorradfahrer oder dem Motorrad sagen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Dorum unter 04742-926980 oder dem Polizeikommissariat Geestland unter 04743-9280.

