POL-CUX: Gespann gerät in Schieflage

Cuxhaven (ots)

Odisheim. Am Montag, 07.06.2021, ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Westerweg nahe der Ortschaft Odisheim. Eine Sattelzugmaschine, die mit tonnenschweren Metallblechen beladen war, wollte diese an einen nahe gelegenen Betriebshof liefern. Der 47-jährige Fahrzeugführer folgte den Anweisungen seines Navigationsgerätes, ohne auf die ausgeschilderte Tonnenbegrenzung und das Verbot der Einfahrt zu achten. Als dem Fahrer mit seinem Gespann auf der schmalen Straße ein Pkw entgegenkam, wich er in den Seitenraum aus. Hier gab der Untergrund jedoch nach und das Gespann geriet in Schräglage. Die Bergung der Sattelzuges erwies sich jedoch als alles andere als einfach. Mit viel Hilfsbereitschaft organisierte die Bevölkerung auf kurzem Weg einen Bagger, der ein weiteres Kippen des Gespanns über Nacht verhinderte und sorgte auch für eine Unterkunft des Fahrzeugführers. Für die endgültige Bergung durch ein Spezialunternehmen ist es jedoch erforderlich, den Graben (Wettern) auf einer Länge von 12 Metern zu verfüllen, um einen ausreichend festen Untergrund für den Kran zu schaffen. Ob die Bergung noch heute erfolgen kann, ist unklar. Auch die Höhe der Bergungskosten ist nicht bekannt. Der Westerweg wurde zwischen Pastorentrift und der nächsten einmündenden Straße bis auf Weiteres gesperrt.

